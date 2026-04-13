Serie B, domani il recupero della 31ª: Allegretta è l'arbitro di Catanzaro-Modena
Sarà Claudio Giuseppe Allegretta della sezione di Molfetta a dirigere la sfida fra Catanzaro e Modena di domani sera valida per il recupero della trentunesima giornata di Serie B. Lo comunica l’AIA sui propri canali ufficiali dove sono pubblicati anche i nomi dei suoi assistenti: Marco Scatragli di Arezzo e Alessandro Cipressa di Lecce. Quarto ufficiale Alberto Ruben Arena di Torre del Greco. Al Var Daniele Rutella di Enna, Avar Alberto Santoro di Messina
CATANZARO - MODENA Martedì 14/04 h. 19:00
ALLEGRETTA
SCATRAGLI - CIPRESSA
IV: ARENA
VAR: RUTELLA
AVAR: SANTORO
La classifica di Serie B
Venezia 72
Monza 69
Frosinone 69
Palermo 65
Catanzaro 54*
Modena 51*
Juve Stabia 48
Cesena 44
Carrarese 42
Südtirol 40
Sampdoria 40
Mantova 40
Avellino 39
Empoli 36
Padova 37
Virtus Entella 35
Bari 34
Reggiana 34
Pescara 32
Spezia 30
* una gara in meno
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Il calcio è un palcoscenico, viviamo lo spettacolo ma spesso non conosciamo quel che c'è dietro le quinte.