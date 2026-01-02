Sarri ritrova il suo Napoli, Camolese: "Alla Lazio ha riaggiustato le cose"

Il fine settimana di Serie A propone alcuni incroci decisamente particolari in termini di emozioni e ricordi. Se domani sera Gian Piero Gasperini tornerà a Bergamo da avversario dell'Atalanta con la sua Roma, domenica alle 12.30 sarà il turno di Maurizio Sarri, che dovrà ospitare il Napoli con la Lazio, allo stadio Olimpico.

L'allenatore Giancarlo Camolese ha parlato a Kiss Kiss Napoli del lavoro che il tecnico toscano sta svolgendo in biancoceleste ed anche del big match in arrivo.

Di seguito le sue parole riportate da Lalaziosiamonoi.it: "La Lazio di Sarri? Il mister conosce benissimo il Napoli, la Lazio ha una sua filosofia e Sarri è stato bravissimo ad aggiustare le cose. I biancocelesti hanno una fase difensiva molto solida ed il Napoli dovrà fare attenzione agli esterni avversari", ha detto Camolese.

In merito poi agli avversari allenati oggi da Antonio Conte, Camolese ha sottolineato: "Il Napoli? Conte fa diverse valutazioni ed ha deciso di dare continuità a chi sta facendo bene. Tutti sanno che c’è bisogno dell’apporto di tutta la rosa, mi viene in mente Neres che ora è diventato determinante mentre ad inizio anno faticava ad imporsi".