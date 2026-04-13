Caso Pucino a Bari? Il difensore: "Non è il tempo delle polemiche. Concentrato sulla salvezza"

Nelle ultime ore in casa Bari è scoppiato il ‘caso Pucino’ dopo la decisione del tecnico Moreno Longo di non convocarlo per scelta tecnica in occasione dell’ultima gara. Un’esclusione che ha fatto scalpore e che ha riportato alla mente quel rapporto mai decollato fra il difensore e l’allenatore da quel maggio 2025 in cui Pucino, assieme a una parte della rosa di allora, chiese alla società l’esonero di Longo. Una richiesta che la proprietà non accettò, ma che portò a fine anno all’allontanamento del tecnico e di alcuni degli uomini a lui più vicini e che sembra aver lasciato strascichi vivi ancora oggi.

Per questo Pucino, attraverso i suoi canali social, ha voluto fare chiarezza sulla situazione allontanando ogni polemica vista anche la delicata situazione che sta attraversando la squadra essendo in piena lotta per non retrocedere: "In queste ore sono uscite tante parole e ricostruzioni su vicende passate. Ci tengo però a dire una cosa con sincerità: in questo momento non è il tempo delle polemiche né delle spiegazioni. - si legge nelle stories del difensore - La cosa più importante per me è una sola: dare tutto per questa maglia e contribuire a raggiungere l'obiettivo della permanenza in Serie B con il Bari".

"Per rispetto dei miei compagni, della società, dello staff e soprattutto dei tifosi, preferisco restare in silenzio e concentrarmi solo sul campo. - conclude Pucino - Parlare adesso non aiuterebbe né me né la squadra. Grazie a chi continua a sostenerci ogni giorno".