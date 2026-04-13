Gelo tra Ranieri e Gasperini: a Trigoria nemmeno un saluto. I Friedkin parleranno con il tecnico

La frattura tra Claudio Ranieri, senior advisor della Roma, e Gian Piero Gasperini, tecnico del club giallorosso, è ormai evidente. Secondo quanto riportato da gazzetta.it, i due sono entrati a Trigoria a distanza di pochi minuti intorno alle 12, un paio d'ore prima dell'inizio dell'allenamento, con il tecnico di Grugliasco che è apparso nervoso e non ha gradito la presenza di alcuni cronisti fuori dai cancelli.

Tutti hanno pensato a un incontro in programma, ma sono rimasti delusi. Ranieri e Gasperini non si sono neanche salutati e questa è una notizia, soprattutto perché avviene dopo che l'ex tecnico venerdì sera aveva volutamente difeso i nuovi arrivati che non erano stati menzionati dall'allenatore in conferenza: prima dei singoli, viene il gruppo.

Il senior advisor intorno alle 12.30 è salito nei suoi uffici, Gasperini ha diretto il primo allenamento di preparazione al match di sabato contro l'Atalanta. I Friedkin però vogliono che i due si confrontino e abbassino i toni perché c'è anche un altro tema da affrontare, ovvero quello degli infortunati. Lo staff medico ritiene che Wesley non sia pronto per tornare in campo, come del resto il dottore della nazionale brasiliana. Il tecnico parlerà dunque con la proprietà in conference call dopo la seduta, ma non è ancora chiaro se sarà presente anche Ranieri o meno.