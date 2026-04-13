Ternana, niente ricapitalizzazione e rispetto delle scadenze. Oggi la decisiva assemblea

Una domenica abbastanza surreale quella vissuta dalla Ternana, che alle 12.30 ha affrontato il Perugia nel sentito derby dell'Umbria: gara valevole per la 36ª giornata del campionato di Serie C, Girone B, e terminata 2-2, con le Fere che hanno buttato via un doppio vantaggio facendosi acciuffare dalla squadra guidata da mister Tedesco. Il clima in cui però si è giocato era paradossale, perché solo poco prima del fischio di inizio, la proprietà aveva fatto sapere di non essere intenzionata a ricapitalizzare e rispettare la scadenza di giovedì.

Il che non significa buone cose, tutt'altro. Ci sarà infatti oggi l'assemblea straordinaria dei soci, e non è escluso che la stessa porti alla messa in liquidazione - o addirittura al fallimento - del club. Il tutto quando mancano 180' alla fine della regular season di terza serie e la Ternana è per altro in zona playoff, nel girone dove a novembre è stato escluso il Rimini.