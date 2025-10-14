Cagliari, scocca l'ora di Kilicsoy: possibile debutto da titolare nella sfida al Bologna

Semih Kilicsoy è pronto a ritagliarsi un ruolo da protagonista nel Cagliari di Fabio Pisacane. L'attaccante turco sembra ormai in rampa di lancio per un possibile ballottaggio con Borrelli in vista della sfida contro il Bologna. Dopo settimane di allenamenti convincenti e un crescente feeling con l’ambiente rossoblù, l’ex Beşiktaş è sempre più vicino al debutto da titolare in Serie A. A scriverlo è il Corriere dello Sport.

Cresciuto nel vivaio del club di Istanbul, Kilicsoy ha numeri impressionanti: 42 gol in 64 partite con la formazione Under 19 e 16 reti più 9 assist in 87 presenze tra i professionisti. Nel suo palmarès figurano già una Coppa di Turchia e una Supercoppa nazionale, entrambe vinte tra il 2023 e il 2025. Con la nazionale maggiore il classe 2005 ha esordito nel giugno 2024, in amichevole contro l’Italia, e ha partecipato agli Europei in Germania. Reduce da un’ottima prestazione con l’Under 21 (gol e assist nel 2-0 alla Lituania), Kilicsoy porta in dote energia, dribbling e senso del gol.

Pisacane, che inizialmente ne aveva mascherato la disponibilità per gestirne l’impatto, ora sembra pronto a dargli spazio. Contro il Bologna, il numero 9 potrebbe essere la prima alternativa a Borrelli, ma non si esclude anche un impiego sulla trequarti o sulla fascia. A Cagliari, il futuro parla turco.