Cagliari, spettacolare rovesciata di Kilicsoy con la Turchia U21 in quel di Budapest
Sul rettangolo verde dell'Hidegkuti Nándor Stadion di Budapest è in corso la sfida fra le rappresentative U21 di Ungheria e Turchia. Una sfida, valida per le qualificazioni al prossimo Europeo di categoria iniziata alle 18 e attualmente sul risultato di 1-1.
Il gol della nazionale turca porta la firma di Semih Kilicsoy, attaccante classe 2005 approdato al Cagliari prestito con diritto di riscatto a 12 milioni di euro dal Besiktas nel corso della scorsa sessione di mercato.
Una rete, quella del numero 9 sardo, spettacolare. In rovesciata. Nel cuore dell'area di rigore.
Di seguito il video della prodezza:
🤯 Semih Kılıçsoy’dan Macaristan’a harika röveşata golü.
— Sports Digitale (@SportsDigitale) October 14, 2025
Editoriale di Raimondo De Magistris Siamo anche sfigati: Italia ai play-off anche con 21 punti in 8 gare, Brasile al Mondiale senza patemi nonostante sei sconfitte. Più di qualcosa non torna nella nuova Coppa del Mondo promossa da Infantino
