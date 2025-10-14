Cagliari, spettacolare rovesciata di Kilicsoy con la Turchia U21 in quel di Budapest

Sul rettangolo verde dell'Hidegkuti Nándor Stadion di Budapest è in corso la sfida fra le rappresentative U21 di Ungheria e Turchia. Una sfida, valida per le qualificazioni al prossimo Europeo di categoria iniziata alle 18 e attualmente sul risultato di 1-1.

Il gol della nazionale turca porta la firma di Semih Kilicsoy, attaccante classe 2005 approdato al Cagliari prestito con diritto di riscatto a 12 milioni di euro dal Besiktas nel corso della scorsa sessione di mercato.

Una rete, quella del numero 9 sardo, spettacolare. In rovesciata. Nel cuore dell'area di rigore.

Di seguito il video della prodezza:

