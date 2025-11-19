Chiellini parla del mercato della Juve. L'AIA rende noti gli arbitri della 12^: le top news delle 18

Giorgio Chiellini, dirigente ed ex capitano della Juventus, ha parlato durante il Social Football Summit che si sta svolgendo a Torino. Queste le sue parole raccolte da TMW, a partire dal suo ruolo in bianconero: "Director of Football Strategy. Non sono un amante dei titoli, ma sono un grande amante della pratica. Quello che mi sento è un supporto di quello che è stata la Juventus e quello che deve continuare ad essere a livello trasversale. Io faccio la spola tra le due e abbiamo anche Vinovo, anche se in questi mesi non sono riuscito a starci abbastanza ma è il nostro futuro. Una cosa a cui teniamo, sappiamo che da quello che facciamo a Vinovo dipende anche una parte del futuro della Juventus. La nostra è una missione. Cresciamo seguendo alcuni valori, e aiutiamo a dare una direzione. Mercato? Ci manca un ultimo pezzo, il direttore sportivo. Quando ci sarà, poi saremo una struttura con Damien a capo anche della parte sportiva, poi ci sarò io, Modesto e il ds e decideremo. Rinnovo Yildiz? Calma. C'è la volontà da parte di tutti: con equilibrio e tranquillità si fa tutto".

Francesco Camarda, attaccante del Lecce in prestito dal Milan, si è raccontato in un'intervista a Vivo Azzurro Tv: "Ho iniziato a 4 anni in una squadra vicino al mio quartiere nella Forese. Quando ci ripenso adesso, penso: 'Cavolo ora sono arrivato qua e chissà, posso arrivare ancora più in alto'. Mi dà motivazione, ma anche più orgoglio. Dovrò sempre tutto ai miei genitori, mi hanno sempre seguito e lo fanno anche ora a Lecce, hanno fatto grandi sacrifici per trasferirsi in città. Il giorno del mio esordio mia mamma si è messa a piangere, è come se fosse stata in campo con me e abbia esaudito il desiderio anche lei".

Il Parma ha circoscritto a Vicente Guaita e Vito Mannone la possibilità di avere un portiere svincolato. Pare che il numero uno spagnolo sia molto vicino, tanto che l'entourage ha definito la trattativa molto avanzata. Invece Mannone ha giocato per sei anni con Arteta - mentore di Carlos Cuesta - e per questo è in lista, sebbene per ora sia più indietro rispetto all'ex Celta Vigo. Qualche dubbio sulle sue condizioni fisiche c'è, ma nelle prossime ore sarà presa una decisione definitiva. Prenderà il posto di Zion Suzuki. Il giapponese però rischia uno stop ben più lungo dei quattro mesi che sono stati stimati negli scorsi giorni. Probabilmente saranno almeno venti le partite che salterà, mentre i più pessimisti considerano come il giapponese possa avere già concluso la propria stagione con il Parma.

Di seguito le designazioni arbitrali della dodicesima giornata di Serie A.

Cagliari – Genoa Sabato 22/11 ore 15.00

Arbitro: La Penna

Assistenti: Palermo – Bianchini

IV: Mariani

VAR: Abisso

AVAR: Piccinini

Udinese – Bologna Sabato 22/11 ore 15.00

Arbitro: Sacchi

Assistenti: Lo Cicero – Zezza

IV: Chiffi

VAR: Camplone

AVAR: Serra

Fiorentina – Juventus Sabato 22/11 ore 18.00

Arbitro: Doveri

Assistenti: Vecchi – Fontemurato

IV: Marchetti

VAR: Guida

AVAR: Fabbri

Napoli – Atalanta Sabato 22/11 ore 20.45

Arbitro: Di Bello

Assistenti: Dei Giudici – Bahri

IV: Rapuano

VAR: Di Paolo

AVAR: Gariglio

Hellas Verona – Parma ore 12.30

Arbitro: Pairetto

Assistenti: Mokhtar – Monaco

IV: Galipò

VAR: Paterna

AVAR: Guida

Cremonese – Roma ore 15.00

Arbitro: Ayroldi

Assistenti: Rossi L. – Politi

IV: Crezzini

VAR: Pezzuto

AVAR: Abisso

Lazio – Lecce ore 18.00

Arbitro: Arena

Assistenti: Mastrodonato – Luciani

IV: Marinelli

VAR: Serra

AVAR: Piccinini

Inter – Milan ore 20.45

Arbitro: Sozza

Assistenti: Peretti – Colarossi

IV: Marcenaro

VAR: Aureliano

AVAR: Di Paolo

Torino – Como Lunedì 24/11 ore 18.30

Arbitro: Bonacina

Assistenti: Moro – Galimberti

IV: Manganiello

VAR: Prontera

AVAR: Paterna

Sassuolo – Pisa Lunedì 24/11 ore 20.45

Arbitro: Di Marco

Assistenti: Zingarelli – Di Giacinto

IV: Feliciani

VAR: Gariglio

AVAR: Aureliano