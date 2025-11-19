Chiellini parla del mercato della Juve. L'AIA rende noti gli arbitri della 12^: le top news delle 18
Giorgio Chiellini, dirigente ed ex capitano della Juventus, ha parlato durante il Social Football Summit che si sta svolgendo a Torino. Queste le sue parole raccolte da TMW, a partire dal suo ruolo in bianconero: "Director of Football Strategy. Non sono un amante dei titoli, ma sono un grande amante della pratica. Quello che mi sento è un supporto di quello che è stata la Juventus e quello che deve continuare ad essere a livello trasversale. Io faccio la spola tra le due e abbiamo anche Vinovo, anche se in questi mesi non sono riuscito a starci abbastanza ma è il nostro futuro. Una cosa a cui teniamo, sappiamo che da quello che facciamo a Vinovo dipende anche una parte del futuro della Juventus. La nostra è una missione. Cresciamo seguendo alcuni valori, e aiutiamo a dare una direzione. Mercato? Ci manca un ultimo pezzo, il direttore sportivo. Quando ci sarà, poi saremo una struttura con Damien a capo anche della parte sportiva, poi ci sarò io, Modesto e il ds e decideremo. Rinnovo Yildiz? Calma. C'è la volontà da parte di tutti: con equilibrio e tranquillità si fa tutto".
Francesco Camarda, attaccante del Lecce in prestito dal Milan, si è raccontato in un'intervista a Vivo Azzurro Tv: "Ho iniziato a 4 anni in una squadra vicino al mio quartiere nella Forese. Quando ci ripenso adesso, penso: 'Cavolo ora sono arrivato qua e chissà, posso arrivare ancora più in alto'. Mi dà motivazione, ma anche più orgoglio. Dovrò sempre tutto ai miei genitori, mi hanno sempre seguito e lo fanno anche ora a Lecce, hanno fatto grandi sacrifici per trasferirsi in città. Il giorno del mio esordio mia mamma si è messa a piangere, è come se fosse stata in campo con me e abbia esaudito il desiderio anche lei".
Il Parma ha circoscritto a Vicente Guaita e Vito Mannone la possibilità di avere un portiere svincolato. Pare che il numero uno spagnolo sia molto vicino, tanto che l'entourage ha definito la trattativa molto avanzata. Invece Mannone ha giocato per sei anni con Arteta - mentore di Carlos Cuesta - e per questo è in lista, sebbene per ora sia più indietro rispetto all'ex Celta Vigo. Qualche dubbio sulle sue condizioni fisiche c'è, ma nelle prossime ore sarà presa una decisione definitiva. Prenderà il posto di Zion Suzuki. Il giapponese però rischia uno stop ben più lungo dei quattro mesi che sono stati stimati negli scorsi giorni. Probabilmente saranno almeno venti le partite che salterà, mentre i più pessimisti considerano come il giapponese possa avere già concluso la propria stagione con il Parma.
Di seguito le designazioni arbitrali della dodicesima giornata di Serie A.
Cagliari – Genoa Sabato 22/11 ore 15.00
Arbitro: La Penna
Assistenti: Palermo – Bianchini
IV: Mariani
VAR: Abisso
AVAR: Piccinini
Udinese – Bologna Sabato 22/11 ore 15.00
Arbitro: Sacchi
Assistenti: Lo Cicero – Zezza
IV: Chiffi
VAR: Camplone
AVAR: Serra
Fiorentina – Juventus Sabato 22/11 ore 18.00
Arbitro: Doveri
Assistenti: Vecchi – Fontemurato
IV: Marchetti
VAR: Guida
AVAR: Fabbri
Napoli – Atalanta Sabato 22/11 ore 20.45
Arbitro: Di Bello
Assistenti: Dei Giudici – Bahri
IV: Rapuano
VAR: Di Paolo
AVAR: Gariglio
Hellas Verona – Parma ore 12.30
Arbitro: Pairetto
Assistenti: Mokhtar – Monaco
IV: Galipò
VAR: Paterna
AVAR: Guida
Cremonese – Roma ore 15.00
Arbitro: Ayroldi
Assistenti: Rossi L. – Politi
IV: Crezzini
VAR: Pezzuto
AVAR: Abisso
Lazio – Lecce ore 18.00
Arbitro: Arena
Assistenti: Mastrodonato – Luciani
IV: Marinelli
VAR: Serra
AVAR: Piccinini
Inter – Milan ore 20.45
Arbitro: Sozza
Assistenti: Peretti – Colarossi
IV: Marcenaro
VAR: Aureliano
AVAR: Di Paolo
Torino – Como Lunedì 24/11 ore 18.30
Arbitro: Bonacina
Assistenti: Moro – Galimberti
IV: Manganiello
VAR: Prontera
AVAR: Paterna
Sassuolo – Pisa Lunedì 24/11 ore 20.45
Arbitro: Di Marco
Assistenti: Zingarelli – Di Giacinto
IV: Feliciani
VAR: Gariglio
AVAR: Aureliano
