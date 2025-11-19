Immobile ha svolto parte dell'allenamento col gruppo. Le ultime sul Bologna
Proseguono gli allenamenti del Bologna in vista della trasferta contro l'Udinese, in programma sabato alle 15.00. I calciatori di mister Italiano - si legge nel report ufficiale del club rossoblù - hanno svolto attivazione atletica e partitella a campo ridotto, con Ciro Immobile che ha svolto parte dell’allenamento con il gruppo.
Nikola Moro - continua il report del Bologna - è rientrato dopo gli impegni con la rispettiva Nazionale. Lavoro differenziato per Federico Ravaglia, terapie e palestra per Remo Freuler, Lukasz Skorupski, Nicolò Cambiaghi, Jonathan Rowe ed Emil Holm.
