Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

La Juve torna in campo: Fiorentina nel mirino e Comolli a un passo dal Ds

La Juve torna in campo: Fiorentina nel mirino e Comolli a un passo dal Ds TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Camillo Demichelis
Oggi alle 06:45Serie A
Camillo Demichelis

La Juventus, ieri, ha ripreso la preparazione in vista della sfida contro la Fiorentina. Alla Continassa sono rientrati i primi nazionali e, in particolare, Manuel Locatelli, Andrea Cambiaso, Filip Kostic, Dusan Vlahovic, Francisco Conceição e Khéphren Thuram. Oggi, invece, saranno attesi Openda, Yildiz, Zhegrova e Adzic, mentre David tornerà solo a partire da giovedì. Il gruppo bianconero si sta via via ripopolando e questo servirà a Spalletti per trovare le giuste soluzioni in vista della ripresa del campionato e poi della Champions League. Infatti, per la Juventus comincerà un periodo molto intenso, con partite costanti fino alla pausa di marzo. Dunque, saranno mesi importanti per i bianconeri, chiamati a risalire la china sia in Italia che in Europa; soprattutto, servirà ritrovare la continuità, che è la cosa che più è mancata alla Vecchia Signora negli ultimi anni. Nella giornata di ieri, però, Spalletti non ha ancora avuto a disposizione Kelly e Cabal. Ma l’inglese dovrebbe riprendere ad allenarsi in gruppo a partire da oggi. Anche Vlahovic, martedì, ha lavorato a parte e, in particolare, ha svolto solo delle terapie.

Comolli vicino alla scelta del direttore sportivo.
La Juventus, in questi mesi, ha cambiato gran parte della sua dirigenza e adesso la società sta lavorando per inserire anche un direttore sportivo. Comolli ha fatto una serie di colloqui per individuare la figura ideale. Il nome che resta in cima alla lista della Juventus è quello di Marco Ottolini. Le parti sono al lavoro per trovare un accordo, ma manca ancora qualcosa per arrivare alla fumata bianca. Perciò, attenzione anche alle possibili sorprese straniere. La lista della Juventus è comunque molto ridotta e i nomi, ormai, sono pochissimi. Uno degli outsider potrebbe essere Palmeiro dello Sporting Lisbona. In ogni caso, la scelta della Juventus sembra essere imminente, anche perché il nuovo Ds dovrà cominciare a pensare al mercato di gennaio. Nella finestra invernale, la Juventus non dovrebbe fare operazioni di grande rilievo e resterà per lo più vigile se si presenteranno eventuali occasioni. È chiaro che, se ci dovesse essere qualche uscita, allora in quel caso potrebbe muoversi qualcosa in entrata. Adesso non resta che attendere la scelta definitiva di Comolli sul Ds, ma ormai è scattato il conto alla rovescia e a breve si saprà chi sarà il nuovo dirigente bianconero.

Perin ospite al Social Football Summit.
Ieri Mattia Perin è stato ospite al Social Football Summit e ha spiegato quanto sia importante essere al top anche dal punto di vista mentale: “È un tema di cui sono affezionato. Ho capito quanto possa essere importante l’aspetto mentale non solo nello sport ma soprattutto nella vita quotidiana. Ho iniziato con Nicoletta Romanazzi grazie al mio agente Alessandro Lucci, stavo attraversando un periodo delicato, stavo pensando di smettere di giocare a calcio dopo tanti infortuni e non trovavo più la felicità nel giocare. Alessandro Lucci mi disse: appoggio questa tua scelta, datti una possibilità e fai una chiacchierata con Nicoletta Romanazzi. Da quel giorno è iniziato un viaggio, un sentiero. Ho imparato a conoscermi, so bene quello di cui ho bisogno, so come trovare l’equilibrio. Nicoletta riesce spesso a trovare la chiave di volta per sbloccarmi e permettermi di essere il più performante possibile nello sport e nella vita”. Il portiere della Juventus ha poi sottolineato quanto siano stati difficili i momenti vissuti durante i tanti infortuni che ha subito in carriera: “Ce ne sono tanti. Quello che ci permette di raggiungere i nostri obiettivi è quanto siamo determinati a lavorare su noi stessi. Durante gli infortuni che ho avuto, le volte che credevo di meritare di giocare e non venivo messo in campo, trovare l’equilibrio, accettare la frustrazione e le emozioni che percepiamo come negative. Ho imparato che tutte le emozioni con equilibrio possono portarci sempre qualcosa di buono. Quello che ho imparato cerco di metterlo a piccole dosi nella vita dei miei figli e mi riempie di orgoglio vedere tutto questo. Ogni volta che commettevo un errore, pur di non pensare guardavo ore di documentari su qualsiasi cosa: dagli Egizi all’arte. Adesso accetto l’errore e lo analizzo. Lo accetto e cerco di trovare la soluzione per risolverlo”. Infine, Perin ha sottolineato quanto sia difficile il ruolo del portiere: “Io sono il mio più grande critico e il più grande fan. Ho scavato in profondità, sono arrivato ad avere un’intimità, mi conosco come non mi conosce nessun altro. Quando ti conosci così, qualsiasi critica può essere un feedback. Io so quando faccio grandi partite o quando faccio degli errori. Sui social media, prima quando giocavo bene postavo una foto e se sbagliavo no. Poi ho capito che ormai i commenti non mi toccavano più. Quello che voglio dire è che questo mi ha dato la libertà, sono libero da tutti i condizionamenti esterni. Mi trovo spesso con i compagni più giovani che magari sono giù di morale dopo i commenti e le critiche della stampa: io cerco sempre di fargli capire questa cosa. Devi fare un percorso. Mi sono meritato questa libertà dopo il percorso che ho fatto e sono molto felice di questo”.

Articoli correlati
La centralità degli italiani nella Roma: Mancini e Cristante, ma anche Pellegrini... La centralità degli italiani nella Roma: Mancini e Cristante, ma anche Pellegrini
La Juventus di Comolli guarda al mercato francese, fari puntati su Nzingoula La Juventus di Comolli guarda al mercato francese, fari puntati su Nzingoula
Tutto ciò che c'è da sapere sull'incredibile storia di Curacao e del suo CT Advocaat... Tutto ciò che c'è da sapere sull'incredibile storia di Curacao e del suo CT Advocaat
Altre notizie Serie A
Napoli su Atta? Lui non si fa distrarre: "Non so se sia vero, penso all'Udinese" Napoli su Atta? Lui non si fa distrarre: "Non so se sia vero, penso all'Udinese"
La centralità degli italiani nella Roma: Mancini e Cristante, ma anche Pellegrini... La centralità degli italiani nella Roma: Mancini e Cristante, ma anche Pellegrini
Daniel Maldini, tante difficoltà all'Atalanta: con Palladino riuscirà a sbloccarsi?... Daniel Maldini, tante difficoltà all'Atalanta: con Palladino riuscirà a sbloccarsi?
Tare non si nasconde, lui come il suo Milan. Anche se parla come Allegri Tare non si nasconde, lui come il suo Milan. Anche se parla come Allegri
Tutto ciò che c'è da sapere sull'incredibile storia di Curacao e del suo CT Advocaat... Tutto ciò che c'è da sapere sull'incredibile storia di Curacao e del suo CT Advocaat
Palestra conquista tutti: da Baldini a Fabregas e Pisacane. Il futuro? Da Palladino... Palestra conquista tutti: da Baldini a Fabregas e Pisacane. Il futuro? Da Palladino
Chivu aspetta i nazionali e prepara il derby. Mkhitaryan continua il recupero Chivu aspetta i nazionali e prepara il derby. Mkhitaryan continua il recupero
La Juve torna in campo: Fiorentina nel mirino e Comolli a un passo dal Ds La Juve torna in campo: Fiorentina nel mirino e Comolli a un passo dal Ds
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Inter: derby rovente e l’alternativa a Dumfries. Milan: derby rovente e l’effetto Rabiot. Napoli: meno parole di Conte, più idee di Conte. E la paura dell’Italia…
Le più lette
1 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 18 novembre
2 Inter: derby rovente e l’alternativa a Dumfries. Milan: derby rovente e l’effetto Rabiot. Napoli: meno parole di Conte, più idee di Conte. E la paura dell’Italia…
3 Il Parma guarda al mercato degli svincolati dopo il ko di Suzuki: nel mirino Guaita e Mannone
4 Altro che Fiorentina, per Paolo Maldini c'è solo il Milan: "Nient'altro in Italia o all'estero"
5 Risultati, qualificate al Mondiale, playoff: i verdetti dopo l'ultima giornata della fase a gironi
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:05Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Tare non si nasconde, lui come il suo Milan. Anche se parla come Allegri
Immagine top news n.1 Tutto ciò che c'è da sapere sull'incredibile storia di Curacao e del suo CT Advocaat
Immagine top news n.2 Palestra conquista tutti: da Baldini a Fabregas e Pisacane. Il futuro? Da Palladino
Immagine top news n.3 La Juve torna in campo: Fiorentina nel mirino e Comolli a un passo dal Ds
Immagine top news n.4 Curacao stacca il pass Mondiale! Alla Coppa del Mondo 2026 anche Haiti e Panama
Immagine top news n.5 Risultati, qualificate al Mondiale, playoff: i verdetti dopo l'ultima giornata della fase a gironi
Immagine top news n.6 Altro che Fiorentina, per Paolo Maldini c'è solo il Milan: "Nient'altro in Italia o all'estero"
Immagine top news n.7 Allegri ritrova Rabiot, dubbio Dumfries per Chivu: le ultime sul derby di Milano
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Le date cerchiate in rosso da Gattuso per rivedere la Nazionale prima del 23 marzo Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 I numeri da inizio stagione della Goal Machine di Solbakken. Sono senza senso
Immagine news podcast n.2 L'Inter ha deciso: cambierà la difesa in estate. E ha già tre nomi in testa
Immagine news podcast n.3 Spalletti e la sosta per rivoluzionare la Juventus. Che cambia per Koopmeiners?
Immagine news podcast n.4 Come il Napoli reagirà sul mercato all'incredibile emergenza infortuni
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Zauli: "La retrocessione dalla B alla C pesa tanto, lo dimostrano Perugia e Crotone"
Immagine news Altre Notizie n.2 Napoli, quanto durerà la tregua con Conte? Lo dicono gli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.3 Alessandro Canovi: "Vi spiego cosa non funziona nel calcio italiano"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 La centralità degli italiani nella Roma: Mancini e Cristante, ma anche Pellegrini
Immagine news Serie A n.2 Daniel Maldini, tante difficoltà all'Atalanta: con Palladino riuscirà a sbloccarsi?
Immagine news Serie A n.3 Tare non si nasconde, lui come il suo Milan. Anche se parla come Allegri
Immagine news Serie A n.4 Tutto ciò che c'è da sapere sull'incredibile storia di Curacao e del suo CT Advocaat
Immagine news Serie A n.5 Palestra conquista tutti: da Baldini a Fabregas e Pisacane. Il futuro? Da Palladino
Immagine news Serie A n.6 Chivu aspetta i nazionali e prepara il derby. Mkhitaryan continua il recupero
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Sampdoria, Coda torna ad allenarsi con il gruppo. Ma ancora in tanti lavorano a parte
Immagine news Serie B n.2 Avellino, Missori: "Qualche sconfitta può farci crescere. Lavoriamo per prendere meno gol"
Immagine news Serie B n.3 Carrarese, Melegoni: "C’è un po' di rammarico per alcune gare, ma siamo sulla strada giusta"
Immagine news Serie B n.4 Catanzaro, sirene dalla Serie C per l'attaccante Pandolfi: il Potenza ci pensa per gennaio
Immagine news Serie B n.5 Pescara, l'influenza ferma Valzania. Da Tsadjout a Kraja, in quattro tornano in gruppo
Immagine news Serie B n.6 Castagnetti sul Cesena: "Qui c'è un'alchimia speciale. Mignani è un tecnico mai banale"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 La Top 11 del Girone C di Serie C: Cajazzo fa esultare tre tifoserie
Immagine news Serie C n.2 La Top 11 del Girone B di Serie C: Pontedera, altri tre punti Vitali
Immagine news Serie C n.3 La Top 11 del Girone A di Serie C: Ospitaletto, Messaggi alla concorrenza
Immagine news Serie C n.4 Brescia-Vicenza vietata agli ospiti. La Curva Nord: "Senza nemici non c'è partita"
Immagine news Serie C n.5 Rimini, Di Matteo chiede una delega per poter essere operativo da subito
Immagine news Serie C n.6 Gran Galà del calcio, premiati Achik e Ferraris: "Salernitana, daremo tutto per la B"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Olanda-Lituania, gli Oranje vogliono chiudere in bellezza
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Germania-Slovacchia, il primo posto del girone passa da qui
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Italia Norvegia
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Bavagnoli: "Sempre chiari gli obiettivi per il futuro. Con la Roma c'è una visione comune"
Immagine news Calcio femminile n.2 Milan, Giuliani: "Oggi le bambine hanno modelli femminili. Dobbiamo essere credibili"
Immagine news Calcio femminile n.3 Inter, Piovani: "Siamo ridotte all'osso, ma nei momenti difficili si vede la vera squadra"
Immagine news Calcio femminile n.4 Parma, Aurelio: "Krause investe nel calcio femminile perché vuole, non perché deve"
Immagine news Calcio femminile n.5 Spagna, Hermoso ancora vittima di insulti e minacce social. La denuncia della calciatrice
Immagine news Calcio femminile n.6 Ternana, Peruzzo: "A Sassuolo vittoria importantissima. Parma? Non sarà scontro diretto"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Daniele Minelli, la storia di un arbitro "punito" ingiustamente dal "sistema" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 I quattro schiaffi con la Norvegia potrebbero essere un grande vantaggio…