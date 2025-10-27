Como, Diao: “Quando sei fuori è difficile, ora sono tornato con più entusiasmo che mai"

Assane Diao ha commentato così il suo ritorno in Serie A dopo due lunghi infortuni, subentrando nel secondo tempo della partita contro il Parma: “Quando mi sono infortunato è stato difficile, mi mancava un punto di partenza per tornare in campo, e avevo la sfida di fare meglio dell’anno scorso. Adesso sono tornato con più entusiasmo che mai", sono le parole pubblicate dalla tv del club.

Anche Cesc Fàbregas ha parlato del suo percorso di recupero: “Io credo in lui perché lui crede in questo, ha la mentalità di voler ritornare alla forma di prima. Assane deve continuare, deve farsi trovare pronto per le partite. Oggi è stato il primo passo. Speriamo che recuperi bene e che possa restare con noi fino alla fine, senza problemi".

Ecco di seguito il tabellino della gara:

Parma (3-5-2): Suzuki; Delprato, Circati, Valenti; Ordoñez (26' st Sørensen), Estevez, Keita , Bernabé (31' st Hernani), Britschgi; Cutrone (45' st Djuric), Pellegrino (31' st Benedyczak). A disposizione: Corvi, Rinaldi, Løvik, Begic, Cremaschi, Troilo, Trabucchi, Cardinali. All. Cuesta

Como (3-5-1-1): Butez; Smolcic, Diego Carlos, Kempf; Vojvoda (1' st Diao), Caqueret (1' st Kühn), Perrone, Da Cunha (25' st Baturina), Alberto Moreno; Nico Paz; Morata (25' st Douvikas). A disposizione: Vigorito, Cavlina, Alex Valle, Goldaniga, Jacobo Ramon, Posch, Addai, Cavlina, Le Borgne, van der Brempt, Cerri. All. Fabregas

Arbitro: Chiffi

Ammonito: Diego Carlos (C)