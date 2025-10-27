Cagliari, testa al Sassuolo: affaticamento al quadricipite della coscia sinistra per Liteta
Il Cagliari pensa alla prossima sfida: archiviato il pareggio ottenuto in rimonta al “Bentegodi” di Verona, i rossoblù si sono ritrovati già oggi al CRAI Sport Center per iniziare subito a preparare il match dell’Unipol Domus contro il Sassuolo, in programma giovedì 30 ottobre alle ore 18.30, gara della 9ª giornata del campionato di Serie A.
La squadra ha lavorato in due gruppi: i calciatori maggiormente impiegati in partita ieri hanno svolto delle esercitazioni di defaticante tra palestra e campo; gli altri hanno cominciato la seduta con degli esercizi di attivazione, a seguire possessi palle e delle partitelle giocare su campo ridotto. A chiudere, sessione di lavoro atletico, sempre in campo.
Lavori personalizzati per Mina, Deiola, Di Pardo, Pintus e Radunovic. A riposo Liteta per un affaticamento al quadricipite della coscia sinistra.
Domani, martedì 28 ottobre, nuovo allenamento fissato al pomeriggio.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.