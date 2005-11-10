Condò analizza Woltemade: "Con meno qualità, ma ci ho visto uno Zirkzee"

Ai microfoni di Sky Sport, Paolo Condò ha commentato il successo della Juventus sul Celta Vigo per 2-1 grazie alle reti di Woltemade e Kolo Muani. A proposito del centravanti tedesco, il giornalista ha così commentato: "Aleggia ancora un po' di mistero su che tipo di giocatore sia. Non con la stessa qualità, ma come tipo di giocatore ho visto Zirkzee".