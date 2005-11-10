Condò analizza Woltemade: "Con meno qualità, ma ci ho visto uno Zirkzee"
autore
Simone Bernabei
Simone Bernabei
ieri alle 23:30Serie A
autore Simone Bernabei
15.10.2026 23:30Serie A
TUTTOmercatoWEB
Ai microfoni di Sky Sport, Paolo Condò ha commentato il successo della Juventus sul Celta Vigo per 2-1 grazie alle reti di Woltemade e Kolo Muani. A proposito del centravanti tedesco, il giornalista ha così commentato: "Aleggia ancora un po' di mistero su che tipo di giocatore sia. Non con la stessa qualità, ma come tipo di giocatore ho visto Zirkzee".
Altre notizie Serie A
Oggi
00:22 Serie A
Joao Pedro applaude il Cagliari: "Momento bellissimo. Maldini? Speriamo arrivi il quinto gol"
00:08 Serie A
Perrotti e il ritiro con la Fiorentina prima squadra: "Non ci credevo. Sogno il Franchi"
Ieri
23:59 Serie A
Cisse, tre gol da centravanti: "I movimenti sono quelli, me li porto dietro dalla Nazionale"