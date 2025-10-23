Di Gregorio e Gatti sono le belle notizie nella sconfitta della Juventus al Bernabeu

La Juventus esce sconfitta dal Bernabeu, un 1-0 in favore del Real Madrid che però regala anche sensazioni positive all'ambiente bianconero. La squadra di Igor Tudor ieri sera è stata in grado di rimanere in partita per tutto l'arco dei 90 minuti, con momenti di sofferenza ma anche con la possibilità di trovare il pareggio a più riprese.

Tornando alla compattezza difensiva che ha permesso di non capitolare sotto i colpi di Vinicius e Mbappé, è importante sottolineare la prestazione di due giocatori della retroguardia bianconera a proprio modo fondamentali.

Michele Di Gregorio è stato spesso messo al centro delle critiche in queste prime partite stagionali, ma ieri sera al Bernabeu ha fatto vedere il meglio del suo repertorio. Nel primo tempo su Mbappé, nel secondo su Valverde prima e su Brahim Diaz poi. Tre parate forse non da premio Yashin, ma comunque decisive per non ampliare il passivo e per permettere ai suoi compagni di crederci fino alla fine. E poi Federico Gatti: in un momento in cui la Juventus è stata scossa dal nuovo stop del suo leader difensivo, Bremer, l'ex Frosinone ha messo in mostra una personalità e una concretezza degne di nota. Con interventi puliti e con la personalità giusta per guidare la retroguardia juventina in attesa del ritorno del brasiliano.