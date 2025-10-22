La provocazione del Pampa Sosa: "Per la stampa tutto quello che fa Conte è corretto"

L'ex attaccante del Napoli, Roberto 'Pampa' Sosa, è intervenuto ai microfoni di Tele A nel corso di 'Azzurro Champions' per commentare la disfatta europea dei partenopei che ieri sera hanno perso 6-2 in trasferta contro il PSV Eindhoven. Di seguito le sue dichiarazioni: "È un’umiliazione. Temo si sia rotto qualcosa all’interno anche nello spogliatoio. Per me già da Manchester, ma per la stampa tutto quello che fa Conte è corretto. Per me parte tutto da quel cambio che significa tanto tatticamente e come spogliatoio. Poi Conte non ha mai proposto questo calcio europeo che forse vuole proporre ora”.

L'inaspettato sfogo di Conte sul mercato

"C'è delusione, ma queste situazioni non capitano mai per caso. Dovremo essere bravi a capitalizzare quanto successo stasera per cercare di invertire una tendenza che alcune volte, per certi versi, non è che mi abbia fatto impazzire. L'anno scorso abbiamo vinto un campionato incredibile con pochissimi giocatori che sono andati oltre i loro limiti. C'era grande compattezza in tutto e per tutto. Quest'anno abbiamo dovuto inserire nuovi giocatori.

Secondo me nove calciatori sono stati troppi. Inserire nove teste nuove nello spogliatoio per chi lo vive è complicato. Io l'avevo detto. Il livello è questo, la Champions offre questo tipo di livello. Abbiamo poco da dire, tanto da lavorare, ma sappiamo che anche lavorando tanto comunque ci vorrà tanta fatica quest'anno. Dovremo essere preparati e disposti a fare fatica. Io vedo i calciatori ogni giorno e quando freno un pochettino è perché vedo situazioni che mi inducono a pensare che sarà un anno complesso. Quando porti tante nuove teste dentro una squadra, ci deve essere il tempo per la giusta connessione".