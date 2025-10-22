Juventus, le condizioni per Douglas Luiz: almeno 15 partite da 45 minuti in stagione

Douglas Luiz verrà riscattato dal Nottingham Forest? In questo momento la situazione incomincia a pendere dalla parte del sì, anche se nelle prime dieci partite solamente in quattro circostanze è stato schierato titolare, con i Reds che sono finiti all'ultimo posto in classifica. Ma cosa prevede il contratto firmato fra i due club?

Le condizioni sono chiare: affinché scatti l'obbligo di riscatto servono 15 partite da almeno 45 minuti ciascuna. Finora è successo quattro volte nelle prime dieci, quindi ci può essere un discreto ottimismo, considerando che ci sono ancora 31 gare di campionato e almeno altre sei di Europa League, più la FA Cup. Insomma, dovrebbe succedere un cataclisma per cui il brasiliano non riesca a raggiungere il quorum. A meno che non perda definitivamente il posto oppure, più prosaicamente, si dovesse fare male ripetutamente come già successo nell'annata con la Juventus.

Nelle pieghe del bilancio Juventus si è anche saputo quanto è stato pagato - esattamente - Douglas Luiz dal Nottingham Forest. Si tratta di 2,85 milioni di euro per il prestito più 25 per il riscatto che, di fatto, andranno a coprire quanto è costato nel 2024 quando è stato valutato 50,5 milioni meno i cartellini di Iling Jr e Barrenechea (22,5 milioni).