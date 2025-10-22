Roma, Angelino ancora assente: chi al suo posto contro il Viktoria Plzen?

Non arrivano buone notizie per Gian Piero Gasperini: Angelino sarà ancora indisponibile. Il terzino spagnolo, fermo dal 5 ottobre a causa di una bronchite asmatica, non ha ancora recuperato la miglior condizione fisica e continua a lavorare individualmente. L’ex Lipsia e Galatasaray, infatti, si trova a dover fare i conti con una brillantezza atletica da dover ritrovare al più presto per sperare nel ritorno in campo il prima possibile. Per questo motivo, anche nella sfida di domani sera contro il Viktoria Plzen – valida per la terza giornata della League Phase di Europa League – dovrà restare ai box.

La sua assenza costringe Gasperini a nuovi piani per la fascia sinistra, dove nelle ultime due partite sono stati provati interpreti diversi. Contro la Fiorentina ha giocato Kostas Tsimikas, alternativa principale ad Angelino in rosa, salvo poi lasciare il posto a gara in corso all’adattato Devyne Rensch. Nel big match con l’Inter, invece, il tecnico ha sorpreso tutti schierando Wesley sulla sinistra, con Celik avanzato a tutta fascia sul lato opposto. Una soluzione d’emergenza che ha funzionato a tratti, ma che difficilmente potrà essere riproposta anche in Europa.

Gasperini valuterà fino all’ultimo, bilanciando turnover e necessità di punti. Contro il Viktoria Plzen, infatti, la Roma non può permettersi passi falsi dopo lo scivolone contro il Lille di qualche settimana fa: serve una vittoria per tornare in carreggiata in Europa League. La sensazione è che il tecnico di Grugliasco possa affidarsi a Tsimikas o in alternativa a Rensch, ma non vanno di certo escluse nuove sorprese.