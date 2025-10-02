Doccia fredda per la Roma: erroraccio di Tsimikas, Haraldsson porta il Lille sullo 0-1 al 6'
TUTTO mercato WEB
Lille in vantaggio all'Olimpico. Errore di Tsimikas, che al 6' si fa soffiare palla da Meunier: la sfera arriva a Correia, che a sua volta serve un perfetto assist in area ad Hákon Arnar Haraldsson, bravo a scaricare una conclusione sotto l'incrocio dei pali e portare avanti i suoi. Doccia fredda per la Roma.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Marco Conterio Cose da non credere a Roma: un rigore che resterà nella storia ma ecco il Gasperini che non t'aspetti. Però cosa pensa del mercato giallorosso e come va il rapporto con Massara?
Le più lette
1 Cose da non credere a Roma: un rigore che resterà nella storia ma ecco il Gasperini che non t'aspetti. Però cosa pensa del mercato giallorosso e come va il rapporto con Massara?
Ora in radio
19:35Football rewind
Il programma ripercorre la settimana calcista. Due minuti per 10 argomenti.
In studio Francesco Tringali e Alessandro Santarelli
Il programma ripercorre la settimana calcista. Due minuti per 10 argomenti.
In studio Francesco Tringali e Alessandro Santarelli
Primo piano
Obert racconta il suo amore per il Cagliari. Pisacane, l'importanza di Ranieri e il messaggio a Belotti
Serie A
Serie B
Serie C
Calcio femminile
Serie A Women, parte la caccia alla Juve: Roma e Inter le rivali principali, ma occhio alle sorprese