Fiorentina, Ferrari: "Commisso ha subito un intervento, lo aspettiamo dopo la convalescenza"

"Il Presidente è tornato a casa da pochi giorni, ha subito un intervento chirurgico. Ci guarderà con tutta la famiglia a casa sua: dopo il periodo di convalescenza, lo aspettiamo: vogliamo la sua presenza qui". Con queste parole nel pre-partita di Fiorentina-Sigma Olomouc, il direttore generale dei toscani Alessandro Ferrari ha fatto un punto sulle condizioni del presidente Rocco Commisso, assente dal capoluogo toscano da ormai diversi mesi.

Le formazioni di Fiorentina-Sigma Olomouc:

Fiorentina (3-5-2): De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri; Dodo, Ndour, Fagioli, Mandragora, Gosens; Dzeko, Piccoli.

A disposizione: Martinelli, Lezzerini, Kouadio, Comuzzo, Viti, Fortini, Parisi, Nicolussi Caviglia, Richardson, Fazzini, Sabiri, Gudmundsson.

Allenatore: Stefano Pioli.

Sigma Olomouc (4-2-3-1): Koutny; Slavicek, Sylla, Kral, Slama; Kostadinov, Beran; Ghali, Tkac, Dolznikov; Mikulenka.

A disposizione: Hruska, Huk, Sip, Breite, Hadas, Dumitrescu, Tijani, Navratil, Maly, Langer, Janosek, Michez.

Allenatore: Tomas Janotka.