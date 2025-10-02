L'unica certezza attuale del Bologna di Italiano si chiama Orsolini. Quarto gol in stagione

Riccardo Orsolini è una delle certezze che Italiano si porta dietro in questa stagione dalla scorsa e forse l'unica della squadra attuale. Alla luce dei movimenti di mercato che hanno cambiato in parte volto alla sua rosa, si può evidenziare come il numero 7 degli emiliani sia sempre più il centro di gravità permanente attorno al quale ruota il progetto tattico del Bologna 2025/2026.

E dopo aver segnato già 3 gol nelle prime 5 partite di Serie A, Orsolini si è sbloccato sotto porta anche nel cammino internazionale del Bologna in questa Europa League. Il suo centro non ha portato al primo successo nella Fase Campionato, contribuendo 'solo' a un pareggio, ma chiedere tanto di più a Orsonaldo, come viene soprannominato il funambolico esterno marchigiano, sarebbe forse troppo, anche mettendolo a paragone con il contributo offerto alla causa dai suoi altri compagni.

L'ottima prestazione di Orsolini in Bologna-Friburgo 1-1 è stata certificata anche nelle pagelle del match di TMW. Voto 7 per l'esterno dei rossoblù e della Nazionale italiana, con questa motivazione: "Non certamente la sua miglior partita da quando è a Bologna, ma segna il quarto gol stagionale e non è cosa da poco. Il suo atteggiamento è da esempio per i compagni".