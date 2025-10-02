Europa League, la classifica aggiornata: Roma e Bologna fuori dalle prime otto posizioni
Giornata amara per le due italiane in Europa League. Il Bologna è stato fermato sul pari in casa dal Friburgo, mentre la Roma è caduta all'Olimpico con il Lille. La squadra di Italiano è al 26° posto, con un solo punto conquistato in due giornate. La Roma con tre punti è al 14° posto. In testa troviamo Braga e Lille a punteggio pieno.
In attesa delle gare delle 21.00, questa la classifica aggiornata di Europa League:
1. Braga* 6 (+3)
2. Lilla* 6 (+2)
3. Plzen* 4 (+3)
4. Betis* 4 (+2)
5. Friburgo* 4 (+1)
6. Panathinaikos* 3 (+2)
7. Din. Zagabria 3 (+2)
8. Midtjylland 3 (+2)
9. Stoccarda 3 (+1)
10. Genk 3 (+1)
11. Lione 3 (+1)
12. FC Porto 3 (+1)
13. Aston Villa 3 (+1)
14. Roma* 3 (0)
15. G.A. Eagles* 3 (0)
16. Brann* 3 (0)
17. Young Boys* 3 (-1)
18. Fenerbahce* 3 (-1)
19. Ludogorets* 3 (-1)
20. FCSB* 3 (-1)
21. Nottingham 1 (0)
22. Stella Rossa 1 (0)
23. Ferencvaros 1 (0)
24. PAOK 1 (0)
25. M. Tel Aviv 1 (0)
26. Bologna* 1 (-1)
27. Celtic* 1 (-2)
28. Celta Vigo 0 (-1)
29. Basilea 0 (-1)
30. Salzburg 0 (-1)
31. Feyenoord 0 (-1)
32. Rangers 0 (-1)
33. Nizza* 0 (-2)
34. Sturm Graz 0 (-2)
35. Utrecht* 0 (-2)
36. Malmo FF* 0 (-4)
* una partita in più
