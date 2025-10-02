Europa League, la classifica aggiornata: Roma e Bologna fuori dalle prime otto posizioni

Giornata amara per le due italiane in Europa League. Il Bologna è stato fermato sul pari in casa dal Friburgo, mentre la Roma è caduta all'Olimpico con il Lille. La squadra di Italiano è al 26° posto, con un solo punto conquistato in due giornate. La Roma con tre punti è al 14° posto. In testa troviamo Braga e Lille a punteggio pieno.

In attesa delle gare delle 21.00, questa la classifica aggiornata di Europa League:

1. Braga* 6 (+3)

2. Lilla* 6 (+2)

3. Plzen* 4 (+3)

4. Betis* 4 (+2)

5. Friburgo* 4 (+1)

6. Panathinaikos* 3 (+2)

7. Din. Zagabria 3 (+2)

8. Midtjylland 3 (+2)

9. Stoccarda 3 (+1)

10. Genk 3 (+1)

11. Lione 3 (+1)

12. FC Porto 3 (+1)

13. Aston Villa 3 (+1)

14. Roma* 3 (0)

15. G.A. Eagles* 3 (0)

16. Brann* 3 (0)

17. Young Boys* 3 (-1)

18. Fenerbahce* 3 (-1)

19. Ludogorets* 3 (-1)

20. FCSB* 3 (-1)

21. Nottingham 1 (0)

22. Stella Rossa 1 (0)

23. Ferencvaros 1 (0)

24. PAOK 1 (0)

25. M. Tel Aviv 1 (0)

26. Bologna* 1 (-1)

27. Celtic* 1 (-2)

28. Celta Vigo 0 (-1)

29. Basilea 0 (-1)

30. Salzburg 0 (-1)

31. Feyenoord 0 (-1)

32. Rangers 0 (-1)

33. Nizza* 0 (-2)

34. Sturm Graz 0 (-2)

35. Utrecht* 0 (-2)

36. Malmo FF* 0 (-4)

* una partita in più