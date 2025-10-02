Bologna-Friburgo 1-1: il tabellino della gara
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Vitik, Lucumi, Lykogiannis (21' st Miranda); Freuler, Ferguson (43' st Fabbian); Orsolini (21' st Bernardeschi), Odgaard, Cambiaghi (32' st Rowe); Castro (21' st Dallinga). A disp.: Ravaglia, Pessina, Pobega, Moro, Heggem, Casale, Zortea. All.: Italiano
Friburgo (4-2-3-1): Atubolu; Treu, Ginter, Lienhart, Makengo (35' st Gunter); Eggestein, Osterhage; Beste (30' st Dinkçi), Manzambi (35' st Holer), Grifo (1' st Scherhant); Adamu (43' st Matanovic). A disp.: Muller, Huth, Jung, Suzuki, Dinkçi, Hofler, Rosenfelder, Ogbus. All.: Schuster
Arbitro: Minakovic (Serbia)
Marcatori: 29' Orsolini (B), 12' st rig. Adamu (F)
Ammoniti: Skorupski, Holm (B), Makengo, Lienhart (F)
