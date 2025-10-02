Roma-Lille 0-1: il tabellino della gara
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Roma (3-4-2-1): Svilar; Celik, Hermoso (11' st Mancini), N'Dicka; Wesley, El Aynaoui, Cristante (24' st Koné), Tsimikas (1' st Rensch); Soulé, Pellegrini (11' st El Shaarawy); Ferguson (33' st Dovbyk). Allenatore: Gasperini
Lille (4-4-2): Özer; Meunier, Mandi, Mbemba, Verdonk (24' st Perraud); Correia, Bentaleb (18' st Andre), Bouaddi, Sahraoui; Haraldsson, Giroud (18' st Igamane). Allenatore: Genesio
Arbitro: Lambrechts
Marcatori: 6' Haraldsson (L)
Ammoniti: Verdonk (L), Bouaddi (L), Mandi (L), Özer (L)
Editoriale di Marco Conterio Cose da non credere a Roma: un rigore che resterà nella storia ma ecco il Gasperini che non t'aspetti. Però cosa pensa del mercato giallorosso e come va il rapporto con Massara?
