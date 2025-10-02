Al netto degli errori, il mercato della Roma non sta ancora dando ciò che serve a Gasperini

Il mercato della Roma ancora non sta funzionando. Nella sconfitta contro il Lille in Europa League il tecnico giallorosso Gian Piero Gasperini aveva scelto di dare un'opportunità dal primo minuto a 4 giocatori arrivati nell'ultima estate di calciomercato.

Nello specifico i titolari dell'occasione erano gli esterni Wesley e Tsimikas, il centrocampista El Aynaoui e soprattutto Evan Ferguson, centravanti in costante dualismo con quell'Artem Dovbyk protagonista del clamoroso doppio errore sul calcio di rigore ripetuto. E tutti i 4 in questione non hanno convinto e soprattutto inciso nonostante l'occasione fosse ghiotta per dare subito un'accelerata alla classifica europea.

Nel primo tempo, in occasione della rete francese che ha deciso l'incontro, c'è un doppio errore decisivo di Tsimikas prima e di El Aynaoui poi. Anche non considerando il singolo episodio, comunque accettabile all'interno di una sfida, i due non hanno avuto un impatto degno di nota sul match. Discorso simile per Wesley che, nonostante una buona mobilità, ha spesso pasticciato con troppa confusione. E poi c'è Evan Ferguson, attaccante su cui la società giallorossa si è esposta mettendo in conto un potenziale investimento da 40 milioni. Lo zero alla voce gol segnati è di quelli che fanno riflettere e anche nell'occasione odierna l'ex Brighton è sembrato indietro dal punto di vista fisico e dei concetti gasperiniani.