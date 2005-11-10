Inter, Calhanoglu migliora: ieri si è allenato in parte con i compagni. Contro il Parma ci sarà

Novità importanti per l'Inter e per Cristian Chivu. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, per la prima volta dopo l'infortunio agli adduttori Hakan Calhanoglu ha svolto una parte della seduta con il resto dei compagni e questo fa ben sperare in vista della sfida contro il Parma alla ripresa. Nessun rischio, la società nerazzurra non sta forzando i tempi, ma il turco sta rispettando comunque la tabella di recupero prevista per lui.

Gli altri

Notizie positive arrivano anche da Federico Dimarco, che continua ad alternare un lavoro individuale a un altro con la squadra. L'esterno sinistro sta ritrovando la forma e smaltendo le noie al ginocchio che lo hanno tenuto ai box in questo periodo. Più indietro invece John Stones, che non ci sarà verosimilmente il 10 ottobre ed è un po' in ritardo di condizione: nessuna fretta, Chivu aspetterà l'inglese.