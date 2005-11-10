Genoa, da ElSha e Traoré: col Rapid un'occasione per mettere minuti nelle gambe

Genoa, da ElSha e Traoré: col Rapid un'occasione per mettere minuti nelle gambeTMW
Andrea Piras
Più che un'amichevole, un'occasione. La sfida contro il Rapid Bucarest di oggi alle ore 18 italiane sarà un'opportunità per diversi giocatori a disposizione di mister Daniele De Rossi per mettersi in mostra. In primis sarà un test significativo per i giocatori che sono arrivati all'ombra della Lanterna in ritardo di condizione ma che piano piano stanno raggiungendo il giusto stato di forma. In primis Stephan El Shaarawy e Hamed Traoré, giocatori di qualità assoluta che possono essere una risorsa molto importante per il Grifone.
La situazione di El Shaarawy e Traoré
Il "Faraone" ha già disputato diversi spezzoni con la maglia rossoblù in questo inizio di stagione facendo intravvedere lampi della sua qualità. Ovviamente, e lo ha anche sottolineato mister De Rossi, deve sistemare la condizione fisica e oggi può essere impiegato. Stesso discorso per l'ex Sassuolo che già in Coppa Italia contro il Sudtirol ha fatto vedere giocate importanti come il palo colpito al 92'.
Da Vitinha a Colombo
La sfida di oggi sarà importante anche per quei giocatori che hanno avuto poco spazio in stagione come per esempio Vitinha, anche se a Parma è entrato molto bene in partita. E' ancora a secco in campionato, anche se ha messo a segno due assist per Osmajic, Lorenzo Colombo che vuole sbloccarsi anche in fase realizzativa.