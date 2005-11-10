Genoa, da ElSha e Traoré: col Rapid un'occasione per mettere minuti nelle gambe

Più che un'amichevole, un'occasione. La sfida contro il Rapid Bucarest di oggi alle ore 18 italiane sarà un'opportunità per diversi giocatori a disposizione di mister Daniele De Rossi per mettersi in mostra. In primis sarà un test significativo per i giocatori che sono arrivati all'ombra della Lanterna in ritardo di condizione ma che piano piano stanno raggiungendo il giusto stato di forma. In primis Stephan El Shaarawy e Hamed Traoré, giocatori di qualità assoluta che possono essere una risorsa molto importante per il Grifone.

La situazione di El Shaarawy e Traoré

Il "Faraone" ha già disputato diversi spezzoni con la maglia rossoblù in questo inizio di stagione facendo intravvedere lampi della sua qualità. Ovviamente, e lo ha anche sottolineato mister De Rossi, deve sistemare la condizione fisica e oggi può essere impiegato. Stesso discorso per l'ex Sassuolo che già in Coppa Italia contro il Sudtirol ha fatto vedere giocate importanti come il palo colpito al 92'.

Da Vitinha a Colombo

La sfida di oggi sarà importante anche per quei giocatori che hanno avuto poco spazio in stagione come per esempio Vitinha, anche se a Parma è entrato molto bene in partita. E' ancora a secco in campionato, anche se ha messo a segno due assist per Osmajic, Lorenzo Colombo che vuole sbloccarsi anche in fase realizzativa.