Ascoli, fumata bianca per il terzino: a breve la firma di Lorenzo Venuti

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Ascoli, fumata bianca per il terzino: a breve la firma di Lorenzo VenutiTMW
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Luca Bargellini
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ieri alle 09:04Serie B
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02.10.2026 09:04Serie B
TUTTOmercatoWEB
© foto di Federico Serra
Innesto dagli svincolati in arrivo per l'Ascoli. Dopo due settimane di allenamenti con la formazione di Francesco Tomei in queste ore Lorenzo Venuti firmerà il contratto come nuovo giocatore del club marchigiano.
Secondo quanto raccolto da TuttoMercatoWeb.com l'ex difensore di Fiorentina, Lecce e Sampdoria metterà nero su bianco un accordo fino a giugno con opzione per la prossima stagione.
Classe 1995 il terzino di Firenze si è svincolato lo scorso 30 giugno dalla Sampdoria. In carriera ha messo a referto 129 presenze in Serie A, 145 in Serie B, 16 in Coppa Italia e 7 in Conference League.
Fonte: Claudia Marrone
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