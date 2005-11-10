Aumento di capitale Juventus, Christillin: "Non sono soldi per il mercato, vanno a ripianare"

La dirigente Evelina Christillin nella giornata di ieri è stata ospite del Festival dello Sport a Trento e da lì ha parlato anche a TuttoMercatoWeb.com, soffermandosi sui temi della Juventus, realtà che da sempre segue con un occhio di riguardo.

250 milioni di euro in più

Nello specifico, la Christillin ha risposto anche a una domanda sull'aumento di capitale della Juventus, reso noto dalla pubblicazione dell'ultimo bilancio: "Questo è un versamento che doveva essere fatto per il Fair Play Finanziario e per il Settlement Agreement con la UEFA. Vorrei togliere illusioni ai tifosi, sono soldi che vanno a ripianare e non per il mercato. Siamo al quarto aumento di capitale in 5 anni, ormai i soldi versati superano il miliardo di euro: per continuare servono gran fiducia e costanza. Speriamo…".

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