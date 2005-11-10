Oggi Rapid Bucarest-Genoa, tanti gli assenti per De Rossi: Bijlow e Messias a Genova

Una sfida per valutare la situazione della sua squadra. Il Genoa ha proseguito la preparazione al "Signorini" di Pegli malgrado i dieci nazionali che hanno raggiunto le rispettive rappresentative per questa maxi-sosta. Invertire la rotta è l'imperativo che filtra dalle parti di Villa Rostan per la squadra rossoblù che alla quinta giornata di campionato ha conquistato solamente un punto frutto del pari interno contro il Frosinone. E alle porte, questo pomeriggio alle 18 ora italiana, ci sarà la sfida in casa del Rapid Bucarest, un'amichevole di lusso in casa del presidente Dan Sucu.

Assenti Bijlow e Junior Messias

Per la sfida di quest'oggi saranno diversi gli assenti per mister Daniele De Rossi. Il tecnico romano non avrà a disposizione Justin Bijlow e Junior Messias. Il portiere olandese e il fantasista brasiliano sono infatti rimasti a Genova e proseguono i rispettivi iter personalizzati per poi tornare a disposizione per la ripresa del campionato contro la Fiorentina.

A Genova anche Havel Meichtry e Amorim

Saranno assenti anche gli infortunati Elias Havel ed Ethan Meichtry, quest'ultimo rientrato anzitempo dall'esperienza con la Nazionale a causa di un problema all'anca. Rimasto a Genova anche Amorim che sta proseguendo il programma di recupero dopo l'infortunio alla caviglia delle ultime settimane.