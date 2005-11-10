Ravanelli sul ritorno di Neto alla Juve: "Come Peruzzi, vincenti come lui sono un toccasana"

Fabrizio Ravanelli, ex attaccante della Juventus, è intervenuto al podcast Youtube del quotidiano Tuttosport per commentare le strategie di mercato dei bianconeri. Tra le varie dichiarazioni, ce n'è anche una molto interessante sul ritorno di Neto per sostituire l'infortunato Grabara.

La risposta di Ravanelli su Neto

"Giocatori vincenti come lui sono un toccasana per lo spogliatoio: distribuiscono positività e aiutano il mister a capire meglio alcune situazioni. Neto, poi, mi è sempre piaciuto perché non è appariscente negli interventi, ma semplice ed essenziale. Un po’ come il mio amico Peruzzi. Sono contento che sia tornato alla Juve".

L'annuncio ufficiale della Juventus

"Neto è un giocatore della Juventus" - si lette nella nota diramata lunedì scorso - "Norberto Neto torna a vestire la maglia della Juventus. Il portiere brasiliano si unisce nuovamente al Club bianconero fino al 30 giugno 2027. Classe 1989, Neto ha già difeso i colori bianconeri tra il 2015 e il 2017: due stagioni in cui ha collezionato 22 presenze complessive, conquistando 2 Scudetti, 2 Coppe Italia e una Supercoppa Italiana. Dopo l'esperienza a Torino, il portiere verdeoro ha arricchito il suo percorso internazionale trascorrendo cinque anni in Spagna tra Valencia e Barcellona, tre stagioni in Inghilterra con le maglie di Bournemouth e Arsenal, fino al rientro nell'ultima annata in Brasile al Botafogo. Bentornato alla Juventus, Norberto!".