Inzaghi: "Una manna aver giocato con Zidane. Se hai la sua intelligenza, te la porti dietro"

Filippo Inzaghi ha giocato con Zinedine Zidane, oggi ct della Francia che sfiderà l'Italia in Nations League. L'allenatore del Palermo ed ex attaccante della Juventus ha raccontato a La Gazzetta dello Sport come il fantasista sapesse sempre metterti nelle condizioni migliori in campo, vedendo tutto non appena veniva eseguito un movimento nella maniera corretta.

Da allenatore è diverso

Zidane però ha avuto successo anche da tecnico, vincendo 3 Champions League. Per Inzaghi il motivo è semplice: "Se hai l’intelligenza calcistica, la personalità e la capacità di capire i momenti della partita...". L'ex attaccante non si nasconde e si ritiene davvero fortunato ad averlo avuto come compagno: "Una vera manna per chi come me faceva questo mestiere".