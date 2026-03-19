Comuzzo sogna: "Un passo alla volta per qualcosa di straordinario. Fiorentina, la strada è quella"

Pietro Comuzzo, difensore della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni dei canali ufficiali del club viola, parlando così dopo il 2-1 al Rakow: "Abbiamo dato tutto, con un inizio non facile. Non ce l'aspettavamo, giocavamo in un campo difficile per le condizioni, ma non è una scusante perché, come ci giochiamo noi, ci giocano anche loro. Ce l'abbiamo fatta, abbiamo dato tutto fino all'ultimo, un passetto alla volta ogni giorno per raggiungere qualcosa di straordinario. Non lo so, la strada è quella. Dobbiamo migliorate e dare tanto, ma mettendoci l'orgoglio, la grinta e la voglia possiamo tirar fuori qualcosa di davvero straordinario".

Una vittoria anche per Barone.

"Sono 2 anni ormai che è venuto a mancare. Era importante vincere, passare e avevamo una motivazione in più. Sfortunatamente qui di cose ne sono successe, però andiamo avanti a testa alta in memoria di chi ha dato tanto e tutto per questa squadra e questa città".

Il Rakow è una squadra molto fisica.

"Lo sapevamo dall'andata, è una squadra così, dai difensori all'attacco. Giocavano molto sulle seconde palle, su tanti cross. Siamo stati bravi a contenerli e cercare di farli male quando potevamo. La partita è stata ottima, a parte un inizio a rilento nel primo tempo. Nella ripresa siamo usciti, forse anche prendere gol ci ha dato quella spinta e fatto avere quella reazione. L'importante era passare, far risultato e ce l'abbiamo fatta".