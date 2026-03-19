Fiorentina, Comuzzo: “Conference obiettivo chiaro. Vincere ci rende più sereni”

La Fiorentina centra la qualificazione ai quarti di finale di Conference League superando il Rakow per 2-1 anche nella gara di ritorno disputata all’ArcelorMittal Park di Sosnowiec. Dopo il vantaggio dei padroni di casa con Struski all’inizio della ripresa, la squadra di Vanoli ha ribaltato la situazione con le reti di Ndour e Pongracic, confermando la superiorità vista all’andata al “Franchi”. Tra i protagonisti del successo c’è Pietro Comuzzo, giovane difensore viola, che ai microfoni di Sky Sport ha commentato la prestazione e il percorso europeo della squadra.

Comuzzo, come giudichi questa vittoria e la stagione della squadra?

"È stata una stagione travagliata sin dall’inizio, che stiamo cercando di rimettere in piedi anche grazie alla Conference. L’obiettivo è di andare fino in fondo: lavoriamo giorno dopo giorno per migliorare e andare avanti il più possibile. Ogni partita rappresenta un’occasione per crescere come gruppo e consolidare il nostro gioco."

Le aspettative su di te stanno aumentando. Come vivi questa crescita?

"Ogni giorno cerco di migliorare in qualcosa e arrivare al giorno della partita per dare il massimo. È un lavoro lungo, basato sulla costanza e sulla voglia di imparare. Solo attraverso la continuità si può crescere davvero, e su questo sto concentrando tutte le mie energie, con il supporto dello staff e dei compagni più esperti."

La Fiorentina sembra più serena nelle ultime uscite. Qual è la chiave di questa tranquillità?

"La voglia di vincere la Conference c’è sempre stata, e lo abbiamo dimostrato. Si vede in campo, in ogni partita, sia in coppa che in campionato. Vincere aiuta a vincere: quando arrivano i risultati, cresce la serenità, la testa è più libera e tutto diventa più naturale. Stiamo trovando il giusto equilibrio e dobbiamo continuare così."