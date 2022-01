Fiorentina, difficile piazzare Kokorin in patria. Serve la rescissione del contratto

Come si legge sulle pagine del Corriere dello Sport, la Fiorentina vuole trovare una soluzione per Aleksandr Kokorin. Il russo, arrivato in Italia un anno fa, non si è mai integrato ed in pratica non mai giocato, salvo qualche spezzone di gara. Difficile anche per questo, senza la rescissione del contratto, piazzarlo persino in patria. Lo cerca il Khimki, ma a zero euro.