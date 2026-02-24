Fiorentina, Commisso alla squadra: "Avete giocato con cuore. Rimanete umili e uniti"
Dopo aver fatto arrivare i suoi complimenti direttamente negli spogliatoi del Franchi con una telefonata alla squadra, il presidente della Fiorentina Giuseppe Commisso ha voluto condividere pubblicamente la propria soddisfazione anche sui social. Un messaggio carico di orgoglio per il successo ottenuto contro il Pisa, ma accompagnato anche da un chiaro invito a mantenere alta la concentrazione.
“Orgoglioso di questa squadra stasera. Avete giocato con cuore, unità e orgoglio, onorando la maglia della Fiorentina nella nostra vittoria contro il Pisa. Rimanete umili. Rimanete affamati. Rimanete uniti. Avanti Viola”.
