Genoa, De Rossi: "Ostigard ok, Cornet e Gronbaek out. Vitinha ha avuto una contusione"

Daniele De Rossi, allenatore del Genoa, è intervenuto in conferenza stampa a due giorni dalla partita contro l'Atalanta, parlando così degli infortuni che potrebbero influenzare la gara: "Qualche acciacco c'è stato. La sfida contro l'Inter è stata molto ostica. Abbiamo recuperato Ostigard, vediamo come starà e come risponderà al primo allenamento vero e proprio. Vitinha è un po' malconcio per una contusione, ma oggi si è allenato e non ha sentito particolari dolori. Cornet e Gronbaek li abbiamo persi per strada: hanno sentito riacutizzarsi di vecchi problemi. Per il resto stiamo abbastanza bene".

Come ha reagito la squadra al ko contro l'Inter?

"Ha reagito bene, continuando ad allenarsi stessa intensità. Abbiamo analizzato i nostri limiti e demeriti dando anche i meriti all'avversario. È un avversario forte e ci siamo presi forse qualcosina in più di quello che ci hanno lasciato. Non siamo ancora bravi. È stata però una partita che è finita con un’inerzia che ci ha fatto pensare di essere a livello loro".

