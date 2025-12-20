Grosso sulle offese di Allegri a Oriali: "Noi sotto la lente di ingrandimento, abbiamo responsabilità"

Mister Fabio Grosso, intervenuto in conferenza stampa in vista del match contro il Torino, è stato interpellato anche sulle tanto discusse offese di Massimiliano Allegri all'indirizzo di Lele Oriali nella semifinale di Supercoppa. Questa la sua risposta: "Sono convinto che essendo sotto la lente di ingrandimento siamo delle persone con responsabilità perché chi ti vede ti può prendere come esempio, per cui la bravura è saperlo riconoscere e poi metterlo con i fatti. Poi c'è l'altra faccia della medaglia, dentro la competizione, con l'adrenalina della competizione, a volte si può andare oltre quella linea di confine che ci siamo dati, ma cerchiamo tutti di dare l'esempio positivo ma essendo persone si può sbagliare, si chiede scusa e si riparte come le persone intelligenti sono in grado di fare".

Multa di 10.000 euro ad Allegri

Ammenda da 10.000 euro. È appena arrivato il tanto atteso responso del Giudice Sportivo in merito ai fatti avvenuti tra Napoli e Milan durante la semifinale di Supercoppa Italiana a Riyadh. Il tecnico rossonero Massimiliano Allegri è stato sanzionato con un'ingente multa per le parole ingiuriose rivolte a Lele Oriali. Questo il comunicato del Giudice Sportivo:

"ALLENATORI NON ESPULSI AMMENDA DI €10.000,00

ALLEGRI Massimiliano (Milan): per avere, nel corso del secondo tempo, assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti di un dirigente della squadra avversaria, al quale rivolgeva ripetutamente anche espressioni offensive; infrazione rilevata dai collaboratori della Procura federale".