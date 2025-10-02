Bologna, Italiano come Allegri: "Non percepiamo il pericolo. Skorupski ci ha portato un punto"

Vincenzo Italiano, allenatore del Bologna, è intervenuto in conferenza stampo dopo l'1-1 contro il Friburgo in Europa League, parlando così del risultato: "Muoviamo la classifica, mettiamo un punticino nel cammino europeo. L’obiettivo - riporta 1000cuorirossoblu.it - è chiaro a tutti, dobbiamo superare il primo turno. Togliamo la casella 0 dalla classifica. Il primo tempo mi è piaciuto, siamo calati nel secondo tempo. L’ultimo quarto d’ora con Rowe e un po’ d’energia abbiamo creato del pericolo. Vorrei vedere la squadra sempre così. Skorupski ci ha permesso di portare a casa questo punto. Sono convinto che cresceremo, abbiamo troppi margini per errori del genere. Non percepiamo il pericolo, ma lo aggiusteremo. Al 2 ottobre, lo scorso anno eravamo messi peggio".

Il Bologna è un po' calato dopo il triplo cambio.

"I cambi vengono fatti per cercare di avere energia, passo, con Bernardeschi e Rowe. Oggi non è facile entrare ed avere il passo giusto per spaccare le partite, essere determinanti. Gli avversari oggi mi hanno impressionato nel secondo tempo e non sarà facile anche con altri. Rowe ci ha fatto fare un quarto d’ora importante, dobbiamo continuare a cercare quello. L’avversario voleva rimontare e ci ha costretti a sbagliare. Ai nuovi arrivati ho detto che tutta la qualità che abbiamo deve venire fuori. Io resto fiducioso, la squadra deve tornare ad essere brillante e feroce. Vogliamo essere quelli, ora non lo siamo ma ci arriveremo".

Perché togliere Orsolini?

"Col Genoa avevamo la partita in pugno, oggi invece ce lo hanno fatto sacrificare e dal 70′ ho preferito mettere forze fresche con Bernardeschi. Se fosse stato così anche oggi sarebbe rimasto in campo, le valutazioni sono diverse di gara in gara. Lo scorso anno Orso col Lecce ha fatto gol dopo aver giocato male, col Genoa uguale, oggi la dinamica era diversa. Quando il mancino di Bernardeschi crescerà di condizione, ci dovrà portare soddisfazioni importanti".