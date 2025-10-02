Joao Pedro: "Un giorno tornerò a Cagliari. Retrocessione più dolorosa della vicenda doping"
L'attaccante Joao Pedro, oggi all'Atletico San Luis in Messico e capocannoniere del campionato locale con 8 gol segnati in 11 presenze, è stato intervistato dall'edizione odierna di L'Unione Sarda: "Tutto bello e speciale, ma il Cagliari è il Cagliari. Solo la mia famiglia sa cosa vuol dire. E ci sto male quando leggo certi commenti: troppi malintesi, troppe cose passate sopra la testa. Ma quando sono andato via ho preferito rimanere in silenzio. Per quella maglia, comunque, ho dato tutto e la sento addosso".
Quindi Joao Pedro continua nelle sue dissertazioni a proposito del suo legame con il Cagliari: "Il Cagliari è la mia storia e la mia seconda pelle. Non ci sono ancora tornato, ma prima o poi lo farò. Non basterebbe un'intervista per elencare tutto ciò che mi manca. La mia compagna mi ripete in continuazione che devo tornarci, solo per provare di nuovo certe emozioni. E vi avviso che andrò di nascosto allo stadio, non mi vedrà nessuno. Ad Asseminello ci sono 8 anni di vita".
L'intervista di Joao Pedro prosegue e si conclude sempre a tema rossoblù: "Se fossi ancora a Cagliari, sarebbe una storia d'amore epica". Per poi entrare nel dettaglio dell'amara retrocessione in Serie B dopo la sfida con il Venezia: "Quest'estate vedendo Sinner seduto e battuto da Alcaraz dopo aver avuto più di un match point, pensavo: gli bastava un punto come a noi un gol quel giorno. Anche se poi da lì il Cagliari è potuto ripartire giocando una Serie B pazzesca con un gol di Pavo al 94'. E quel gol, forse, è stato più bello ed emozionante per chi ama il Cagliari di un eventuale nostro gol a Venezia. Detto questo, ero pronto a parlare e a metterci la faccia, ma non mi hanno fatto parlare. E lì ancora di più ho capito che il mio ciclo a Cagliari era finito. Ed è stata più dolorosa la retrocessione della vicenda doping, dove sapevo di non aver fatto niente di sbagliato".
Il programma ripercorre la settimana calcista. Due minuti per 10 argomenti.
In studio Francesco Tringali e Alessandro Santarelli