Piccoli si è finalmente sbloccato, Roma ko e Bologna fermato sull'1-1: le top news delle 22

La Fiorentina ha appena chiuso in vantaggio il primo tempo della gara di Conference League contro il Sigma Olomuc: finora, al Franchi, la decide la prima rete in maglia viola di Roberto Piccoli. Nelle precedenti gare europee delle italiane, entrambe in Europa League, il Lille espugna l’Olimpico e si prende tre punti pesantissimi. Decisiva la rete iniziale di Haraldsson al 6' e soprattutto la serata di grazia del portiere Ozer, capace di neutralizzare ben tre rigori consecutivi nella ripresa. La Roma di Gasperini, generosa ma imprecisa, paga la mancanza di lucidità sotto porta e resta a mani vuote davanti al proprio pubblico. È terminato invece 1-1 il match tra Bologna e Friburgo: al 30' il vantaggio di Orsolini, al 57' la risposta di Adamu.

Atalanta in campo dopo l'importantissimo successo in Champions League contro il Club Brugge, con gli uomini di Ivan Juric già proiettati verso la sfida contro il Como in programma alla New Balance Arena sabato sera alle 20.45. Il difensore Sead Kolasinac ha proseguito nel suo allenamento integrato con la Primavera, mentre Gianluca Scamacca ha svolto lavoro individuale sul campo. Il centravanti, come da programma, tornerà a disposizione solo dopo la sosta per le Nazionali. Lavoro individuale anche per Hien e Scalvini, mentre De Ketelaere, Zalewski e Bakker hanno proseguito con le proprie terapie.

Infine Pantaleo Corvino, responsabile dell'area tecnica del Lecce, ha parlato a GR Rai Parlamento del talento del giovanissimo attaccante Francesco Camarda, autore del suo primo gol in Serie A appena pochi giorni fa: "Camarda è un cavallo di razza, è destinato a vincere e la qualità non ha età. Parliamo di un attaccante completo, nonostante sia anche strutturato. C'è chi pensa a un centravanti d'area di rigore, ma ha una mobilità e uno strappo che gli permettono di partire da lontano. Ha senso del gol, colpisce di testa bene e ha i giusti tempi".