Piccoli scuote la Fiorentina, che chiude in crescendo: col Sigma Olomouc è 1-0 al 45'
Il primo gol in maglia viola di Roberto Piccoli manda la Fiorentina a risposo in vantaggio per 1-0 contro il Sigma Olomouc, nella prima giornata della League Phase di Conference League. È un avvio sornione quello della squadra viola, che sveglia lo scarna cornice di pubblico dopo otto minuti con un colpo di testa di Dzeko che finisce senza troppi sussulti tra le mani dell’estremo difensore avversario Koutny.
Con il passare dei minuti, qualche errore degli uomini di Pioli in fase di ripartenza fa entrare in partita anche la formazione ceca, che si fa vedere dalle parti di De Gea al 18’ con un bel tiro a giro dal limite di Beran respinto in tuffo con la mano di richiamo dal portiere spagnolo. La gara però cambia al 27’ perché Piccoli sfrutta bene il passaggio in profondità di Ndour e non sbaglia a tu per tu con il portiere regalandosi il primo gol in maglia viola che vale l’1-0.
La rete da una scossa ai gigliati, che prendono in mano la partita andando vicini al raddoppio in più occasioni. Al 31’ Dodo inventa per Dzeko che con una girata di prima intenzione fa il baffo al palo. Due minuti dopo è lo stesso brasiliano ad appoggiare in rete da pochi passi la respinta sulla traversa del tiro cross di Ranieri: il numero 2, però, si trovava in netto fuorigioco. Al 35’, infine, l’assistman Ndour colpisce la palla in area e sfiora lo specchio.
