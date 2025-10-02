Südtirol, doppia tegola per mister Castori: si fermano El Kaouakibi e Pietrangeli

Dopo l'amaro pareggio in casa del Pescara, il Sudtirol deve fare i conti anche con gli infortuni di El Kaouakibi e Pietrangeli. Di seguito la nota del club:

"In relazione a quanto indicato dallo staff medico dell’FC Südtirol, si comunicano i seguenti aggiornamenti relativi alla prima squadra.

Filipe Bordon è in fase di recupero da un risentimento muscolare ai flessori della gamba destra; il suo rientro in gruppo sarà valutato in vista del prossimo impegno di campionato.

Hamza El Kaouakibi, uscito durante il secondo tempo della gara contro il Pescara, sarà sottoposto agli accertamenti diagnostici necessari a seguito di una sospetta lesione al bicipite femorale della gamba sinistra.



Nicola Pietrangeli si trova in fase diagnostica per un risentimento muscolare agli adduttori della gamba sinistra, avvertito durante il riscaldamento della gara contro il Pescara.



Fabian Tait ha riportato un risentimento muscolare ai flessori del ginocchio della gamba destra; il calciatore ha già intrapreso il percorso riabilitativo".