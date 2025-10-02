Pianese, Birindelli: "Equilibrio, coraggio, sacrificio, determinazione. Gli ingredienti sono gli stessi"

Alessandro Birindelli, tecnico della Pianese, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Livorno: "La vittoria di Perugia è stata importante al di là della prestazione, perché venivamo da una grande prova contro l’Arezzo in cui il risultato finale era stato un po’ condizionato dagli episodi. Il rischio era che questo influisse negativamente sul morale dei ragazzi in vista di una partita contro una squadra che ha a disposizione un organico di alto livello. A loro avevo detto di stare tranquilli, perché quando c’è la prestazione il risultato è una conseguenza. Rivedendo le immagini della partita con l’Arezzo e ragionando su quello che avevamo fatto sul campo, la squadra ha preso ancora più convinzione dell’importanza che rivestiva la tappa di Perugia per il nostro cammino. E la vittoria che ne è scaturita è importante per la società e per tutti noi perché ci dà la possibilità di concludere questo ciclo impegnativo con ancora più slancio”.

Attenzione all'avversario di questa giornata: “Sappiamo che sarà una partita impegnativa. Se è vero che aveva attraversato alcune difficoltà, nelle ultime due uscite in trasferta contro il Bra e in casa col Campobasso ha centrato due risultati utili. In quest’ultima partita, a mio avviso, il Livorno meritava anche la vittoria, perché oltre ad aver avuto diverse occasioni, anche sotto porta, ha fatto complessivamente molto bene. Verranno quindi qua per fare la partita e dare continuità ai risultati. Così come noi, perché giochiamo davanti ai nostri tifosi e ancora ci manca questo segno positivo per quanto riguarda le partite casalinghe. Ci piacerebbe condividere questa gioia insieme a loro”.

L'attenzione sarà su alcuni fattori diventati decisi: “Il nostro focus deve essere sempre lo stesso in ogni partita. Può cambiare un piano tattico in base agli avversari, ma gli ingredienti per affrontare le partite sono sempre gli stessi: equilibrio, coraggio, sacrificio, determinazione e anche un pizzico di fortuna. La praticità e il fatto di essere sempre organizzati anche nei momenti di sofferenza sono componenti fondamentali per arrivare all’obiettivo. Sono convinto che, se scendiamo in campo come abbiamo fatto le ultime partite, mantenendo questo spirito di aiutarsi anche nelle difficoltà, potremo dire la nostra”