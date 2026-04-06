"I nazionali hanno risposto sul campo": Chivu sul gruppo italiano dopo l'eliminazione
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La partita poteva essere molto difficile. Specialmente se arrivava a neanche una settimana di distanza da una cocente eliminazione. Il gruppo italiano dell'Inter ha però risposto alla grande imponendosi per 5-2 sulla Roma e dando le giuste risposte sul campo. Almeno secondo il mister Cristian Chivu. Il tecnico nerazzurro al termine del match ha parlato proprio della prestazione del gruppo italiano nel corso della conferenza stampa post gara:
"I nazionali hanno risposto in campo, si deve convivere con quanto è successo. Si va avanti e si cerca di imparare dagli errori, altrienti non si imparerà mai".
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