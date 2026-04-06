L'Inter risponde a tutte le voci: Roma annientata: 5-2 e scatto per lo Scudetto

L'Inter era chiamata a rispondere alle voci, alle critiche e alle ultime tre partite senza vittorie prima della sosta, e la risposta è arrivata, senza possibilità di appello. I nerazzurri hanno demolito la Roma a San Siro, dopo un primo tempo alla pari, chiudendo la gara con un 5-2 che non lascia spazio a repliche. Doppietta al rientro per Lautaro Martinez e gol di Calhanoglu, con una perla da 30 metri, Thuram, autore anche di due assist, e Barella, tornato a segnare dopo sei mesi di digiuno.

Le parole di Chivu.

Nel post gara il tecnico nerazzurro ha elogiato la sua squadra per la grande prova, nonostante un primo tempo con qualche sbavatura. Nella ripresa, però, è cambiato tutto: "L'approccio nella ripresa è stato buono e abbiamo chiuso la partita con due gol. Questa squadra dà segni di maturità, nelle ultime partite ha speculato un po' di più e non lo dovevamo fare, ma oggi ci siamo presentati con la voglia di essere dominanti e chiudere la partita".

Il clima tossico.

Lo stesso Chivu è tornato anche sul clima pesante nel calcio italiano: "Io non ho la bacchetta magica, quello che so è che siamo tutti colpevoli di quello che succede, a partire da allenatori, giocatori, tifosi, social e anche giornalisti. Si esaltano le cose negative, invece il calcio dovrebbe restare sempre un gioco. Dobbiamo cambiare quello che è l'approccio a questo bellissimo gioco che fa innamorare i bambini, non come fanno quelli che gufano e sparano qualcosa che non si può dire".

Scatto Scudetto.

Con questo successo l'Inter si potrà adesso godere sul divano la sfida tra Napoli e Milan al Maradona. I nerazzurri hanno mandato un messaggio chiaro alle due inseguitrici e la vittoria contro la Roma potrebbe essere stata quella decisiva nella corsa Scudetto, soprattutto se azzurri e rossoneri dovessero pareggiare, perdendo entrambe terreno dalla capolista.