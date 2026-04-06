Serie B, prosegue la 33ª giornata: Venezia chiamato alla replica immediata
La 33ª giornata di Serie B prosegue oggi con gare fondamentali per gli equilibri della classifica. A mezzogiorno si parte con Cesena-Sudtirol, una gara importante soprattutto per i romagnoli, chiamati a difendere la propria posizione playoff contro un avversario sempre difficile da affrontare.
Alle 15:00 fari puntati su Bari-Modena, sfida dal grande peso specifico: i pugliesi cercano punti fondamentali per risalire la classifica, mentre gli emiliani vogliono restare agganciati alla zona alta.
In contemporanea spazio anche a Catanzaro-Monza, con il Monza chiamato a confermare le ambizioni di vertice sul campo del Catanzaro, formazione solida e difficile da battere in casa.
Nel pomeriggio si giocano anche Mantova-Virtus Entella e Reggiana-Pescara, due incroci delicati in chiave salvezza, mentre in serata il programma si chiude con Venezia-Juve Stabia, Sampdoria-Empoli alle 17:15 e Carrarese-Spezia alle 19:30, con punti pesanti in palio su tutti i campi.
SERIE B - 33ª GIORNATA
Domenica 5 Aprile
Ore 17:15
Frosinone-Padova 2-0
25’ Raimondo, 29’ Gelli
Ore 19:30
Palermo-Avellino 2-0
12’ Palumbo, 82’ Ranocchia
Lunedì 6 Aprile
Ore 12:30
Cesena-SudTirol
Ore 15:00
Bari-Modena
Catanzaro-Monza
Mantova-Virtus Entella
Reggiana-Pescara
Venezia-Juve Stabia
Ore 17:15
Sampdoria-Empoli
Ore 19:30
Carrarese-Spezia
Classifica
Frosinone 68 (33 partite giocate)
Venezia 68 (32)
Monza 65 (32)
Palermo 64 (33)
Catanzaro 52 (31)
Modena 50 (31)
Juve Stabia 45 (32)
Cesena 43 (32)
Carrarese 39 (32)
Avellino 39 (33)
Sudtirol 38 (32)
Empoli 36 (32)
Mantova 34 (32)
Padova 34 (32)
Sampdoria 34 (32)
Virtus Entella 34 (32)
Bari 31 (32)
Spezia 30 (32)
Reggiana 30 (32)
Pescara 29 (32)
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