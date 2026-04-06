Novara, Dossena amaro: "Troppi errori, dobbiamo ritrovare equilibrio"

Seconda sconfitta consecutiva per il Novara, battuto in casa dal Lumezzane in una gara che lascia più di un rimpianto ai piemontesi. Al termine del match, il tecnico Andrea Dossena ha analizzato con lucidità la prestazione dei suoi.

“L’avevamo rimessa in piedi e ci credevo, ma non ero troppo preoccupato nel primo tempo perché ero fiducioso che l’avremmo recuperata”, ha spiegato l’allenatore, sottolineando però come la squadra non sia riuscita a capitalizzare quanto creato.

Il problema principale resta la poca concretezza negli ultimi metri: “Produciamo tanto ma non siamo cinici come gli altri. Loro hanno fatto un paio di tiri nel primo tempo, ma sono stati più efficaci”.

Nella ripresa la partita si è complicata ulteriormente: “I ragazzi si sono trovati a scalare una montagna e non è stato semplice. Sul terzo gol siamo stati troppo leggeri, quattro contro due non puoi prendere una rete così”.

Dossena ha poi indicato la strada per rialzarsi: “Dobbiamo tornare più compatti, perdere meno palloni e restare più tranquilli. In alcune situazioni la squadra è stata troppo lunga”.

Ora testa al prossimo impegno, una trasferta complicata sul campo del Vicenza: “Fino a lunedì la squadra si riposerà, poi servirà autocritica e analisi degli errori. Io studierò ogni dettaglio per fare le scelte migliori”.