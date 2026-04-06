Serie B, Carrarese-Spezia: Calabro per accorciare sempre di più sull'aritmetica salvezza
Ricominciano i campionati dopo la sosta delle nazionali, risultati fallimentari per aver mancato per la terza volta consecutiva un pass per i Mondiali. Trentatreesima giornata di questa Serie B ricca di appuntamenti, i quali si concluderanno proprio questa sera con Carrarese e Spezia di fronte allo Stadio dei Marmi.
COME ARRIVA LA CARRARESE
I ragazzi di Calabro si presentano alla sfida in un momento pienamente roseo, con due successi consecutivi con Sampdoria e Bari: in caso di vittoria nel derby odierno aggiungerebbero un ulteriore mattoncino per la salvezza. All'andata, in quel torpido pomeriggio di fine agosto furono proprio i toscani a imporsi al Picco per due reti a zero, grazie alla doppietta dell'argentino Schiavi. Lo stesso centrocampista a essere stato appena recuperato dopo un infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi per un intero mese; oggi candidato per una maglia dal 1'.
COME ARRIVA LO SPEZIA
Lo Spezia, tramite una nota della società, ha salutato Roberto Donadoni per riabbracciare Mister D'Angelo, che si appresta a un ritorno infuocato nel derby sentitissimo contro la Carrarese. Confronto numero ventotto quello tra le due compagini: il bilancio pende in favore dei gialloazzurri, in vantaggio per 12 a 7. Il tecnico dei liguri potrebbe tornare al suo classico 3-5-2, anche se nelle ultime sedute di allenamento avrebbe testato anche il 4-5-1, aggrappandosi al solito Artistico come terminale offensivo.
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