A Pasquetta abbiamo già il successore di McTominay come MVP della Serie A

Sessanta secondi è il tempo che è servito a Lautaro Martinez per lasciare il segno nella sfida contro la Roma. In campo per la prima volta dopo la sfida di San Valentino contro la Juventus, il toro argentino ieri a San Siro ha sbloccato il match al primo pallone utile. Ha sfruttato l'assist di Marcus Thuram per mettere subito il suo marchio sul big match di Pasqua e poi ha bissato anche a inizio ripresa. Nel momento migliore dei nerazzurri, nei minuti in cui la capolista ha preso il largo in un match a quel punto a senso unico. "Abbiamo parlato nelle ultime ore e bisognava andare con atteggiamento giusto e personalità perché la Roma è forte, gioca uomo contro uomo e ti sporca il gioco. Siamo contenti", ha dichiarato il calciatore al termine del match.

Con la doppietta contro i giallorossi Lautaro Martinez è tornato a muovere la sua classifica cannonieri. Anche durante il suo forzato periodo di assenza nessuno ha insidiato la sua prima posizione dato che, solo poco prima della sosta, Douvikas, Paz, Yildiz, Davis e Hojlund hanno raggiunto la doppia cifra. Però grazie alle reti di ieri l'attaccante di Rosario è di nuovo a più cinque sull'attaccante greco del Como, 16 gol e quattro assist in un campionato che la sua Inter sta dominando. Che lui sta dominando imponendosi come miglior giocatore del torneo.

Già, perché a questo punto anche se devono ancora disputare sette partite i nerazzurri non sembrano più avere grossi ostacoli nel loro cammino solitario verso lo Scudetto. Stasera lo scontro diretto tra Napoli e Milan ci dirà se sarà la squadra di Conte a ridurre il suo meno dieci o quella di Allegri il suo meno nove. Un pareggio al Maradona farebbe solo felice Chivu che però, a questo punto, può sorridere comunque. Perché la sua squadra contro la Roma ha dimostrato di aver superato il periodo di appannamento, anche perché ha ritrovato il suo capitano. Ha di nuovo al centro del suo attacco quel Lautaro Martinez che sta determinando come nessun altro questo campionato: già a Pasquetta non ci sono più grossi dubbi sul fatto che sarà lui il successo di McTominay come MVP dell'intera Serie A.