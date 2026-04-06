Triestina ancora con l'orgoglio. Marino: "Fare punti per dimostrare quanto di straordinario facciamo"

Che il futuro della Triestina sia già segnato è cosa nota dal 15 marzo scorso, ovvero dal giorno in cui è arrivata la matematica retrocessione in Serie D del club alabardato, allora penalizzato di 23 punti; come se non bastasse, però, la scorsa settimana è arrivato un ulteriore punto di penalità, che continua a vanificare l'ottimo lavoro di Geppino Marino e della squadra, che stanno decisamente gettando il cuore oltre l'ostacolo per salvare l'orgoglio e la dignità, aspetti sui quali l'allenatore ha sempre insistito al momento del suo ritorno in panchina.

L'incontro odierno, contrapporrà i giuliani alla Pro Patria penultima, e Marino ha ribadito di non voler cali di concentrazione: "L'obiettivo è dare continuità, raggiungendo il traguardo che ci siamo prefissati nello spogliatoio, cercando di dare il massimo come stiamo facendo sempre, per onorare la maglia e la città. Noi dobbiamo dare la conferma che questo è un gruppo che ha qualità, le conferme si trovano dando continuità ai risultati. Questo obiettivo l'abbiamo individuato tutti quanti insieme e sappiamo benissimo che fare una buona prestazione è già tanta roba, ma dare continuità ai risultati sarebbe il punto esclamativo sulle qualità del gruppo, la conferma che nonostante tutte le difficoltà stiamo facendo qualcosa di magnifico".

Ricordiamo comunque che anche i bustocchi si giocano una stagione, perché una sconfitta contro gli alabardati potrebbe significare l'avvicinarsi di un futuro che sembra già scritto, la retrocessione senza neppure passare dai playout.